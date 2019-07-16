رياضة | دعم مادي هائل لإدارة السويكت في النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعم مادي هائل لإدارة السويكت في النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي النصر السعودي، عن تقديم عضوا النادي دعمًا ماليًا كبيرًا لإدارة الفريق الجديد برئاسة صفوان السويكت، بقيمة 700 ألف ريال.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف دعماً مالياً للنادي مقداره خمسمائة ألف ريال.

وأضافت: "قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ سعد بن ثابت آل مغني دعماً مالياً للنادي مقداره مائتي ألف ريال".

وتابعت: "وثمنت إدارة نادي ⁧النصر⁩ برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ عبدالعزيز، وسعد هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منهما تجاه ناديهما العالمي".