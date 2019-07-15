الارشيف / اخبار الرياضه

ماني يهدد فرص ميسي وفان دايك للفوز بالكرة الذهبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع ماني يهدد فرص وفان دايك للفوز بالكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللاعب السنغالي ساديو ماني

بعد تألقه في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، تبدو حظوظ اللاعب السنغالي ساديو ماني قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة.

وتوقعت صحيفة "آس" الإسبانية أن يكون ماني مرشحا للفوز بالجائزة، ومنافسا قويا لنجم ليونيل ميسي ولاعب فيرجيل فان دايك.

Advertisements

وأرجعت الصحيفة ترشيحها لماني للفوز بالجائزة إلى دوره الكبير في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الأفريقية، هذا إلى جانب تألقه مع ليفربول، وإحراز لقب .

وتمكن ماني من إحراز 3 أهداف في البطولة الأفريقية معادلا رقم الجزائري رياض محرز والزامبي سيدريك باكامبو، والجزائري الأخر آدم وناس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماني يهدد فرص ميسي وفان دايك للفوز بالكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا