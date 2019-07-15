شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يدير لقاء تونس ونيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم المصرى جهاد جريشة لإدارة اللقاء الترتيبى بين تونس ونيجيريا، الذي يحتضنه ملعب السلام بالقاهرة يوم الأربعاء. كما تم تعيين محمود أبورجال مساعدا أول، والتشادى عيسى يايا مساعدا ثانيا، وجوشوا بوندو من بوتسوانا حكما رابعا. ويلتقيا منتخبا تونس ونيجيريا مساء الأربعاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

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