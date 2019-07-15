شكرا لقرائتكم خبر عن لوكلير وفيتيل سائقا فيرارى يتصدران التجربة الحرة الأخيرة لسباق فورمولا-1 البريطانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق تشارلز لوكلير وسيبستيان فيتيل سائقا فريق فيرارى أفضل زمنين، فى التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى البريطانى المقرر على مضمار سيلفرستون ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقين على حامل لقب بطولة العالم البريطانى لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

ولم يتجاوز الفارق بين أصحاب أفضل ثلاثة أزمنة فى التجربة الأخيرة، 05. 0 ثانية، على مضمار سيلفرستون البالغ طوله 5891 مترا والذى شهد اليوم هطول أمطار خفيفة.

وجاء لوكلير فى المركز الأول مسجلا دقيقة واحدة و905. 25 ثانية بفارق 026. 0 ثانية أمام فيتيل و049. 0 ثانية أمام هاميلتون.

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وشكلت تلك النتائج أنباء سارة لفريق فيرارى الذى لا يزال يبحث عن الانتصار الأول بعد تسعة سباقات أقيمت حتى الآن هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن فيتيل كان قد أحرز نسخة الموسم الماضى من السباق البريطانى. وكان بيير جاسلى سائق ريد بول قد حقق أفضل زمن فى التجربة الحرة الأولى أمس الجمعة وأحرز فالتيرى بوتاس أفضل زمن فى التجربة الثانية، التى جرت أمس أيضا، متفوقا على زميله هاميلتون.

وينتظر أن تتضح ملامح المنافسة بشكل أكبر على مضمار سيلفرستون عبر التجارب الرسمية التأهيلية المقررة فى وقت لاحق اليوم لحسم مراكز انطلاق السائقين فى سباق الغد.

ويتطلع هاميلتون إلى تحقيق رقم قياسى جديد بإحراز السباق البريطانى للمرة السادسة فى مسيرته. ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين فى بطولة العالم برصيد 197 نقطة ويليه بوتاس برصيد 166 نقطة وماكس فيرستابن سائق ريد بول برصيد 126 نقطة.