شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يفتح الطريق أمام موجة من الصفقات الكبرى فى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرضت صفقة انتقال المهاجم الفرنسى أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسبانى إلى برشلونة الإسبانى نفسها بقوة على سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف نظرا لكونها من أكبر الصفقات، يترقب المتابعون للميركاتو الصيفى نشاطا كبيرا وصفقات كبيرة أخرى هذا الصيف.

ويرى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ الألمانى، أن صفقة جريزمان كانت مثل قطعة «الدومينو» الأولى وأن سقوطها أو حدوثها سيفتح الطريق أمام باقى القطع أو الصفقات، سواء فى إسبانيا أو فى أوروبا بشكل عام.

وأشارت العديد من التقارير فى الآونة الأخيرة إلى أن البرازيلى نيمار دا سيلفا قد يعود إلى برشلونة هذا الصيف بعد موسمين قضاهما فى باريس سان جيرمان الفرنسى كما يتأهب ماتياس دى ليخت، قائد أياكس الهولندى، للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالى.

ويسعى بايرن ميونخ جاهدًا إلى ضم اللاعب الألمانى الدولى ليروا سانى من مانشستر سيتى الإنجليزى فيما يحيط الغموض بمستقبل الفرنسى بول بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى.

وقال رومينيجه قبل أيام: «قطعة دومينو واحدة يجب أن تسقط. الكرة الأوروبية تنتظر هذا. بمجرد حدوث هذا، ستتبعها العديد من صفقات انتقال اللاعبين».

وبخلاف سانى، ذكرت بعض التقارير أن بايرن يسعى للتعاقد مع عثمان ديمبلى الذى قد يلجأ برشلونة لبيعه من أجل الحصول على عائد مالى جيد خشية انتهاك قواعد اللعب المالى النظيف.

كما قد يلجأ برشلونة لبيع الكرواتى إيفان راكيتيتش والبرازيلى فيليب كوتينيو.

وأصبح جريزمان، أمس الجمعة، رابع الصفقات الكبيرة لبرشلونة فى سوق الانتقالات هذا الصيف بعد فرانكى دى يونج، لاعب خط وسط أياكس، ونيتو، حارس مرمى فالنسيا الإسبانى، وإيمرسون، مدافع أتلتيكو مينيرو البرازيلى.

وأنفق برشلونة أكثر من 230 مليون يورو (259 مليون دولار) فى سوق الانتقالات هذا الصيف كما يحتاج إلى مبلغ هائل إذا أراد استعادة نيمار إلى صفوفه، حيث انتقل اللاعب قبل عامين إلى باريس سان جيرمان مقابل دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقده والذى بلغ 222 مليون يورو.

وسدد برشلونة 120 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد هى قيمة الشرط الجزائى فى عقد المهاجم جريزمان الذى توج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الرياضية فى عنوان صفحتها الأولى: «جريزمان وقع أخيرا».

Advertisements

كما ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية الرياضية المقربة من نادى برشلونة، فى عنوانها، اليوم السبت، «الآن، نعم !» وذلك بحروف ضخمة إضافة لصورة كبيرة لجريزمان بقميص برشلونة.

وأشارت «سبورت» بهذا إلى رفض جريزمان الانتقال إلى برشلونة فى صيف 2018 عندما وقع على العقد الجديد مع أتلتيكو مدريد.

وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية الرياضية رغبة أتلتيكو فى الحصول على 80 مليون يورو إضافية وأن النادى سيشكو برشلونة إلى الاتحاد الدولى للعبة (فيفا) ويتخذ إجراءات قانونية ضد النادى الكتالونى.

واحتج أتلتيكو، فى بيان له، على صفقة انتقال جريزمان إلى برشلونة مشيرا إلى أن المقابل المالى البالغ 120 مليون يورو ليس كافيا للاستغناء عن اللاعب الذى يمتد عقده مع الفريق حتى 2023.

وذكر أتلتيكو أن جريزمان وبرشلونة اتفقا على الصفقة قبل شهر عندما كانت قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب 200 مليون يورو قبل أن تتراجع القيمة إلى 120 مليون يورو فى أول يوليو الحالى. وقال إنريكيو سيريزو، رئيس نادى أتلتيكو: «النادى أصدر هذا البيان لأنه يمتلك الدليل».

ولم يكشف أتلتيكو حتى الآن عن خطواته بشأن هذا الأمر. وقال سيريزو: «أشعر بخيبة الأمل تجاه سلوك اللاعب. أراد الرحيل عن صفوف الفريق وأبلغنا بهذا فى الدقيقة الأخيرة».

وانتقد إيرنست فولش، مدير صحيفة «سبورت»، سلوك أتلتيكو قائلا: «أمر سخيف أن تنكر على فريق شيئا تقوم به أنت نفسك»، فى إشارة إلى أن العديد من الأندية، ومنها أتلتيكو، تستغرق وقتا بين التفاوض وإتمام التعاقد.

وكان أتلتيكو باع مدافعه لوكس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ مقابل 80 مليون يورو ورودريجو هيرنانديز إلى مانشستر سيتى الإنجليزى مقابل نحو 70 مليون يورو فيما أنفق 126 مليون يورو على ضم المهاجم جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالى.

وتعاقد ريال مدريد الإسبانى مع البلجيكى الدولى إيدن هازارد من تشيلسى الإنجليزى مقابل نحو 100 مليون يورو بخلاف بنود إضافية، كما ضم الريال المهاجم الصربى لوكا جوفيتش من إنتراخت فرانكفورت الألمانى مقابل 60 مليون يورو وضم فيرلان ميندى من ليون الفرنسى بنفس المقابل.

وقال رومينيجه إن المقابل المالى الذى يقترب من 100 مليون يورو أصبح عاديا تماما فى الوقت الحالى وإن أندية الدورى الإنجليزى الثرية ستبرم عدة صفقات كبيرة فى الفترة المقبلة.

وما زال رودريجو هيرنانديز هو الصفقة الأكبر فى الصيف الحالى حتى الآن، فيما أنفق مانشستر يونايتد 56 مليون يورو لضم آرون وان بيساكا من كريستال بالاس، كما ضم توتنهام الإنجليزى اللاعب تانجى ندومبلى من ليون الفرنسى مقابل 60 مليون يورو.