سكاي: شكوك في إنتر حول حسم صفقة لوكاكو

لا تزال المفاوضات مستمرة بين إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، سافر إلى لندن الأسبوع الماضي للتفاوض مع مسؤولي يونايتد، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن هناك شكوك في إنتر حول إتمام الصفقة، خاصةً أن مانشستر يونايتد يتمسك بالحصول على 85 مليون يورو على الأقل للاستغناء عن لوكاكو.

وأضافت "سكاي" أن مانشستر يرفض سيناريو إقحام أي لاعب ضمن الصفقة.

وكانت تقارير إيطالية ذكرت أن إنتر ميلان اتفق مع لوكاكو على حصوله على 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لمكافآت أخرى، على أن تبلغ مدة التعاقد حتى عام 2024.