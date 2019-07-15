أياكس يستعد لرحيل دي ليخت بصفقة مكسيكية

كشف تقارير صحفية محلية الإثنين أن نادي أياكس أمستردام الهولندي توصل لاتفاق شفهي مع نظيره كلوب أمريكا المكسيكي بشأن انتقال المدافع إدسون ألفاريز للفريق الهولندي الذي سيدفع 15 مليون يورو.

وقالت صحيفة (دي تليجراف) أن اللاعب المكسيكي سيرتدي قميص أياكس لخمسة مواسم مقبلة، ليسد الفراغ الذي سيخلفه القائد الشاب ماتيس دي ليخت الذي بات رحيله مسألة وقت وسط تهافت كبار القارة العجوز للحصول على خدماته أبرزهم يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الجريدة "ألفاريز سيصل لأمستردام في أقرب وقت ممكن لإجراء الكشف الطبي".

ويمتلك الدولي الشاب (21 عاما) عروضا من روما الإيطالي وزينيت سان بطرسبرج الروسي، بالإضافة لعدة أندية في البريميير ليج، إلا أن الراتب المعروض من بطل هولندا، بالإضافة لحظوظه القوية في المشاركة في دوري الأبطال، كانا حاسمين في ترجيح كفة عرض أياكس.

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من جانبه، قال المدير التقني بالنادي الهولندي، مارك أوفرمارس، في تصريحات نقلتها جريدة (Algemeen Dagblad): "كنا نتابعه منذ وقت طويل، وحدث تطور كبير في مستواه، كما أن بإمكانه اللعب في مراكز عديدة".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني وأياكس سابقا: "سنرى في أي مركز سيلعب معنا، من الممكن أن يحتاج لبعض الوقت".

ويقضي اللاعب حاليا إجازته السنوية بعد أن شارك في تتويج منتخب المكسيك بالكأس الذهبية منذ أيام بالفوز في النهائي على الولايات المتحدة بهدف نظيف.