الصفقة على وشك الحسم.. ديلف ينضم لمعسكر إيفرتون

اتجه الإنجليزي فابيان ديلف لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي إلى الأراضي السويسرية، للانضمام إلى معسكر فريق إيفرتون استعدادًا للموسم الجديد، مما يشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن الانتقال.

وتبعًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن اللاعب الإنجليزي الدولي اتجه إلى معسكر فريق إيفرتون في سويسرا، بعدما تقدمت المحادثات بين الناديين الإنجليزيين، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله.

ولم يحصل ديلف على فرص عديدة للظهور أساسيًا بقميص مانشستر سيتي في الموسم الماضي، حيث شارك في 11 مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حافظ مانشستر سيتي على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

وانضم ديلف البالغ من العمر 29 عامًا إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2015، قادمًا من صفوف أستون فيلا، كما لعب بصفوف ليدز يونايتد في بداية مسيرته الاحترافية، بين عامي 2006 و2009.