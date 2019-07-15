كوبو: فخور باللعب في أفضل فريق بالعالم

قال الياباني الصاعد تاكيفوسا كوبو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني إنه فخور باللعب في صفوف أفضل فريق في العالم حسب وصفه، وذلك خلال مشاركته في معسكر الفريق الإسباني بالأراضي الكندية، استعدادًا للموسم الجديد.

وقال النجم الياباني الصاعد في تصريحات لتليفزيون ريال مدريد: "في اليابان يوجد شغف كبير تجاه فريق ريال مدريد، أنا فخور للغاية باللعب في صفوف أفضل فريق في العالم."

وأكمل كوبو: "اللاعبون والمدربون ودودون للغاية، استطعت التأقلم سريعًا، علي أن أستغل تلك الفرصة، لكن أيضًا علي أن أستمتع بها، لأنها فرصة لا تتاح للكثيرين."

وانضم كوبو البالغ من العمر 18 عامًا إلى صفوف ريال مدريد في شهر يونيو الماضي، قادمًا من فريق إف سي طوكيو الياباني، بعدما لعب بأكاديمية برشلونة في مرحلة الناشئين.