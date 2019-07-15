قال الياباني الصاعد تاكيفوسا كوبو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني إنه فخور باللعب في صفوف أفضل فريق في العالم حسب وصفه، وذلك خلال مشاركته في معسكر الفريق الإسباني بالأراضي الكندية، استعدادًا للموسم الجديد.
وقال النجم الياباني الصاعد في تصريحات لتليفزيون ريال مدريد: "في اليابان يوجد شغف كبير تجاه فريق ريال مدريد، أنا فخور للغاية باللعب في صفوف أفضل فريق في العالم."
وأكمل كوبو: "اللاعبون والمدربون ودودون للغاية، استطعت التأقلم سريعًا، علي أن أستغل تلك الفرصة، لكن أيضًا علي أن أستمتع بها، لأنها فرصة لا تتاح للكثيرين."
وانضم كوبو البالغ من العمر 18 عامًا إلى صفوف ريال مدريد في شهر يونيو الماضي، قادمًا من فريق إف سي طوكيو الياباني، بعدما لعب بأكاديمية برشلونة في مرحلة الناشئين.
كانت هذه تفاصيل خبر كوبو: فخور باللعب في أفضل فريق بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.