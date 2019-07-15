أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الإثنين، تعاقده مع بنجامين ليكومت، حارس مرمى مونبلييه. ودفع موناكو نحو 13 مليون يورو، لضم ليكومت بعقد يمتد لخمسة أعوام. ولعب ليكومت البالغ من العمر 28 عاما، دور الحارس الأساسي في مونبلييه في الموسمين الماضيين وتم ضمه مرتين لقائمة المنتخب الفرنسي. وقال ليكومت للموقع الرسمي لموناكو: "فخور بالمجيء إلى موناكو، إنه ناد كبير في الدوري الفرنسي". وأضاف: "إنه تحد جديد في مسيرتي، جئت بكثير من الحماس والرغبة في تقديم كل ما بوسعي للفريق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موناكو يضم حارس مونبلييه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.