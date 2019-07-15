شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مازدا الـ14.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تختتم غداً (الثلاثاء) بطولة مازدا الـ14 لكرة القدم بجدة، تحت شعار «كورة وبحر» التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الرياضة للجميع، برعاية من شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، على ملاعب فاير بول بحي المحمدية، عند الساعة 9:30 مساء، إذ سيلتقي في المباراة الختامية فريقا عصائر صحتك، ورابطة مشجعي تشيلسي بجدة، ويملك كلا الفريقين لاعبين موهوبين، من المتوقع أن يساهموا في تقديم مباراة ممتعة.

من جانبه، أوضح مدير البطولة فهد بوبشيت أن اللجنة المنظمة بالتعاون مع شركة مازدا ستقدم العديد من المفاجآت للجماهير الرياضية، وأنه سعيد بهذه الشراكة التي تعود بالفائدة على شباب الوطن، مقدما شكره لمدير التدريب بشركة مازدا فهد نعمان على مجهوداته في إنجاح البطولة.

وشهدت مباريات الأدوار النهائية حضور مدرب المنتخب السعودي للشباب بندر باصريح، ومساعد مدرب التعاون الكابتن عبدالله عسيري، وتم تكريمهما من قبل اللجنة المنظمة على حضورهما لمتابعة مباريات البطولة.