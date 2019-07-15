شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يخطف السهلي من الفتح وضمك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع اتفقت بشكل نهائي مع إدارة القيصومة بشأن انتقال اللاعب محمد السهلي (صانع ألعاب) للانضمام لصفوف رائد التحدي لـ3 مواسم قادمة، وسيشهد مقر الرائد في بريدة مساء غد (الثلاثاء) التوقيع الرسمي.
وساهم في إتمام الصفقة وتقريب وجهات النظر بين إدارتي الناديين والاتفاق على كامل البنود مندوب اللاعب فهد بن داهم السهلي، الذي استطاع جلب محمد السهلي في مدة قصيرة، وبعد منافسة قوية من الفتح وضمك لخطف اللاعب.
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