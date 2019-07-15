شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على اوكام الإسباني 7 - 3 وديا في معسكر أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق اوكام الإسباني بسبعة أهداف دون مقابل في ثالث المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام حاليا في إسبانيا.
وسجل أهداف الأهلي كل من جونيور اجايي ( هدفين) وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد ازارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في ختام مسابقة الدوري.
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