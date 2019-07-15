شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على اوكام الإسباني 7 - 3 وديا في معسكر أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق اوكام الإسباني بسبعة أهداف دون مقابل في ثالث المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام حاليا في إسبانيا.

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وسجل أهداف الأهلي كل من جونيور اجايي ( هدفين) وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد ازارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في ختام مسابقة الدوري.