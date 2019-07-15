شكرا لقرائتكم اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 وانضمام أيمن حفنى للراحلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 العديد من الأحداث الهامة على مستوى الفريق الأول والتى يأتى على رأسها رغبة حازم إمام ظهير أيمن الفريق فى الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 وفرمان الإسماعيلى يهدد بقاء أيمن حفنى مع الزمالك والسبب محمد عواد

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث وضع مسئولو نادى الإسماعيلى شرطًا للموافقة على بيع محمد عواد حارس مرمى الدراويش لنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فى ظل تمسك الأبيض بضم الحارس بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى بأمم أفريقيا 2019.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 و الزمالك يطلب ضم ظهير أيسر الاسماعيلي بعد مفاوضات بيراميدز

ااخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث طلب مسئولو نادى الزمالك، الحصول على خدمات طارق طه ظهير أيسر فريق الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى خاصة فى ظل اقتراب بهاء مجدى من الرحيل.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 و الزمالك يصطاد الخارجين من ميركاتو الأهلي

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث يستغل نادي الزمالك، توقف مفاوضات النادي الأهلي، مع بعض اللاعبين، للدخول فى مفاوضات معهم والسعى لحسم الصفقات قبل الغريم التقليدى.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 و تعرف على شرط دونجا للبقاء مع الإسماعيلى

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث حدد محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الزمالك شروطه للبقاء فى قلعة الدراويش على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

ويتمسك الإسماعيلى باستمرار دونجا بعد تألقه الملفت مع الدراويش خلال مباريات الموسم الحالى.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 و الزمالك يُحدد بديل جديد للنقاز وإمام فى انتقالات الصيف

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث حدد مسئولو نادى الزمالك، قائمة يتم المفاضلة بينهم لدعم الجبهة اليمنى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك لدعم مركز الظهير الأيمن فى الموسم المقبل بعد الاتفاق مع خالد جلال المدير الفنى للفريق حول تلك المسألة.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 و الزمالك يعالج ساسى نفسيا قبل القمة أمام الأهلى والسبب ركلة جزاء

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث حرص مسئولو الزمالك على الشد من أزر التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق بعد إهداره ركلة الجزاء أمام السنغال فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، وعدم وصول نسور قرطاج لنهائى أمم أفريقيا.

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اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 والمقاصة يصدم الزمالك

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث حدد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة سعر الاستغناء عن مهاجمه الغانى جون أنطوى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستبعد المقاصة فكرة الاستغناء عن أنطوى مقابل الحصول على خدمات أى من لاعبى أندية الدورى الممتاز التى ترغب فى التعاقد معه.

إمام عاشور "زملكاوى" .. 20 مليون جنيه تنصر الزمالك على بيراميدز

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن النادى الأبيض ينهى حالياً صفقة ضم إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المُعار لحرس الحدود، بعدما وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات حيث تابع المصدر ذاته إن الصفقة سيتم الانتهاء منها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 وأجنبى بيراميدز الوحيد يدخل حسابات الزمالك

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث دخل البوركينابى إيريك تراورى، لاعب بيراميدز، فى حسابات مسئولي نادي الزمالك، خلال الموسم الكروى الحالى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 وقائد الزمالك يختار الرحيل فى الصيف

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث يرغب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى ظهير الزمالك عدة عروض أبرزها من نادى سيد البلد الاتحاد السكندرى.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 وحارس الزمالك يقترب من الاتحاد السكندري

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث بعد المفاوضات التى شهدتها الفترة الأخيرة بينه وبين مسئولى نادي الاتحاد السكندري اقترب عماد السيد حارس مرمى الزمالك من الانتقال لصفوف زعيم الثغر فى الموسم المقبل.

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 والزمالك: انتظروا لاعبين من بيراميدز

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك صفقات أبرمتها القلعة البيضاء مع عدد من اللاعبين بفريق بيراميدز.