اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 15-7-2019 ومصير البلايلى واستمرار عبد الحفيظ...

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جدة - عمرو شويل شهدت اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 15-7-2019، العديد من الأحداث الهامة على مستوى فريق الكرة والتى يأتى على رأسها تحديد بيراميدز مصير صانع ألعاب المارد الأحمر فى الصيف.

اخبار الاهلى اليوم الاثنين 15 – 7 – 2019 وبيراميدز يحدد مصير صانع ألعاب الأهلي فى الصيف

اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 15-7-2019، حيث تسبب نادي بيراميدز، فى تأجيل حسم مصير إسلام محارب، صانع ألعاب الأهلي، بعد اقترابه من الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

اخبارالاهلى اليوم والمقاولون يغلق الباب أمام الأهلي ويؤمن عقد طاهر طاهر

اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 15-7-2019، حيث قال محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بالمقاولون العرب، إن إدارة النادى نجحت فى تمديد عقد طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، حيث كان يتبقى فى تعاقده موسم واحد فقط.

اخبار الاهلى اليوم الاثنين 15 – 7 – 2019 وسوبر كورة يكشف مصير سيد عبد الحفيظ فى جهاز الأهلي القادم

تترقب جماهير النادي الأهلي، معرفة مصير الجهاز الفنى لفريق الكرة، بالموسم الجديد، بعد غموض مصير مارتن لاسارتي المدير الفنى الحالى، ومعاونيه فى ظل عدم ظهور الفريق بالمستوى الفنى خلال الموسم الحالى وعلى رأسهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذى تأكد استمراره مهما كان مصير الجهاز الفنى.

اخبار الاهلى اليوم الاثنين 15 – 7 – 2019 وكله بالحب .. انسجام بين لاعبى الأهلي في معسكر إسبانيا

اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 15-7-2019، حيث نشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء صوراً من مران الفريق الأحمر خلال معسكر الفريق المقام حالياً في أسبانيا، وأظهرت الصور مشاعر الحب والألفة بين اللاعبين، حيث علقت الصفحة :"هكذا هي روح الفريق هنا .. هكذا هو الأهلي".

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اخبار الاهلى اليوم الاثنين 15 – 7 – 2019 ويوسف البلايلي : "يا إما الأهلي يا إما بلاش"

اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 15-7-2019، فبعد تردد أنباء اقتراب يوسف البلايلى من القلعة الحمراء ، كشف مصدر من داخل الأهلي عن محادثات مسئول أهلاوي مع الجزائري يوسف البلايلي نجم الترجي التونسي، لبحث انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مستغلاً تواجده فى مصر برفقة منتخب الجزائر الذي صعد لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية.

اخبار الاهلى اليوم الاثنين 15 – 7 – 2019 ومدافع الأهلي : معسكر إسبانيا حقق فائدة كبيرة للفريق

اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 15-7-2019، حيث قال أحمد علاء مدافع الأهلى فى تصريحات لموقع الأهلى الرسمى، إن الفريق حقق استفادة كبيرة من المواجهات الودية التي خاضها أمام فرق سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي بعدما قام الجهاز الفني بتجربة العديد من الخطط الفنية، من أجل الوصول إلى أفضل مستوى قبل العودة لاستئناف بطولة الدوري، وهي تأتي في ظل ظروف صعبة بسبب فترة التوقف الطويلة وحالة ترقب من الجميع لحسم اللقب.

اخبار الاهلى اليوم الاثنين 15 – 7 – 2019 ومن أجل عيون الأهلي .. تضحيات بالجملة لـ على جبر للانتقال للقلعة الحمراء

اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 15-7-2019 حيث هناك تضحيات بالجملة يقوم بها على جبر مدافع بيراميدز والمنتخب الوطني لتسهيل انتقاله للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من على جبر أن اللاعب سيضحي بعقده الكبير في بيراميدز، والذي يقدر قيمته بـ15 مليون جنيه سنوياً، أي ما يعني حصوله على 60 مليون جنيه سيحصل عليهم كاملين دون أي خصومات نظراً لعدم احتواء عقده على بند نسبة المشاركة.