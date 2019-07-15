شكرا لقرائتكم بعد وداع أمم أفريقيا.. ثلاثى الزمالك الدولى فى المران استعدادا للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم ثلاثى الزمالك الدولى طارق حامد ومحمود علاء ومحمود "الونش" فى تدريب الفريق الأبيض بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة فى مصر. وظهر الثلاثي الدولي في مران الفريق الأبيض للزمالك بعد العودة من معسكر قبرص. Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة. وودع المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مفاجأة أذهلت الجماهير المصرية عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد فى دور الـ16 . وعلى الرغم من أن الجماهير المصرية صبت جام غضبها على لاعبى الفراعنة بسبب المستوى السئ الذى ظهروا به إلا أن طارق حامد نال إشادة الجميع لما قدمه من أداء رائع فى قيادة خط وسط الفراعنة.

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