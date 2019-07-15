شكرا لقرائتكم رئيس إنبي لـ"الخليج 365" : أسامة جلال لن ينتقل للأهلي وتعلمنا من الماضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف علاء خشب رئيس نادي إنبي، موقف ناديه من بيع أسامة جلال مدافع الفريق العائد من فترة إعارة ناجحة ضمن صفوف مصر المقاصة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال رئيس نادي إنبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"لن نبيع أسامة جلال للنادى الأهلي رغم العرض الذي تلقيناه ونسعى لعدم تكرار ما حدث في أخر موسمين للفريق بعد التفريط في الكثير من اللاعبين"،
أضاف رئيس نادي إنبى: "عقدنا جلسة مع أسامة جلال شهدت موافقته علي البقاء في حضور الجهاز الفني لإنبى .. ونأمل عودة الفريق للمربع الذهبي الموسم المقبل".
وكان انبي قد اشترط فى صفقة بيع أسامة جلال الحصول على خدمات ثنائي النادي الأهلي هشام محمد وإسلام محارب بشكل نهائي، واستعارة باسم علي لمدة موسم، وهي الطلبات التي تحفظ عليها مسئولو القلعة الحمراء، ليتم تجميد المفاوضات مع النادي البترولى.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إنبي لـ"الخليج 365" : أسامة جلال لن ينتقل للأهلي وتعلمنا من الماضى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.