شكرا لقرائتكم رئيس إنبي لـ"الخليج 365" : أسامة جلال لن ينتقل للأهلي وتعلمنا من الماضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء خشب رئيس نادي إنبي، موقف ناديه من بيع أسامة جلال مدافع الفريق العائد من فترة إعارة ناجحة ضمن صفوف مصر المقاصة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال رئيس نادي إنبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"لن نبيع أسامة جلال للنادى الأهلي رغم العرض الذي تلقيناه ونسعى لعدم تكرار ما حدث في أخر موسمين للفريق بعد التفريط في الكثير من اللاعبين"،

أضاف رئيس نادي إنبى: "عقدنا جلسة مع أسامة جلال شهدت موافقته علي البقاء في حضور الجهاز الفني لإنبى .. ونأمل عودة الفريق للمربع الذهبي الموسم المقبل".

وكان انبي قد اشترط فى صفقة بيع أسامة جلال الحصول على خدمات ثنائي النادي الأهلي هشام محمد وإسلام محارب بشكل نهائي، واستعارة باسم علي لمدة موسم، وهي الطلبات التي تحفظ عليها مسئولو القلعة الحمراء، ليتم تجميد المفاوضات مع النادي البترولى.