اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 15-7-2019 واشتعال صراع الميركاتو...

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اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 15-7-2019 الزمالك يسعى لضم ظهير الإسماعيلي

جدة - عمرو شويل اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين مع اقتراب عودة الدوى المصرى من جديد عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث. اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين حيث دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع مسئولو النادي الاسماعيلي على ضم طارق طه الظهير الايسر للدراويش خاصة بعد اقتراب بهاء مجدى من الرحيل عن القلعة البيضاء.

اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 15-7-2019 يوسف البلايلي على اعتاب الأهلى



اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين ترددت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة عن اقتراب النادى الأهلى من ضم اللاعب الجزائري يوسف البلايلي نجم فريق الترجى التونسي.

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اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 15-7-2019 محارب يقترب من بيراميدز



اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين حيث اقترب اسلام محارب لاعب النادى الاهلى من الانتقال لفريق بيراميدز في سوق الانتقالات الصيف الحالية.

اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 15-7-2019 الزمالك يفاوض طاهر وحسام حسن



اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين ،استغل نادى الزمالك توقف مفاوضات الأهلى مع الثنائي طاهر محمد طاهر مهاجم فريق المقاولون العرب، وحسام حسن لاعب سموحة ،وفتح مسئولو الفارس الأبيض مفاوضات مع الثنائي، من أجل التعرف على متطلباتهم المادية.

اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 15-7-2019 دونجا يضع شروط البقاء مع الدراويش



اخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين وضع محمود دونجا لاعب وسط نادى الإسماعيلي المعار من الزمالك شروطه للبقاء في صفوف الفريق ،حيث اشترط اللاعب الحصول على مستحقاته المادية من أجل البقاء مع الدرويش الموسم المقبل.