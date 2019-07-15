شكرا لقرائتكم حلمي طولان: لو أنا مدرب المنتخب مش هضم تريزيجية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حلمى طولان المدير الفنى الأسبق للزمالك إن لو كان مدربا للمنتخب الوطنى لن يقوم بضم محمود تريزيجيه لقائمة الفراعنة.
أضاف طولان في تصريحات تلفزيونية : تريزيجية لديه مشكلة كبيره في ضياع الأهداف، اذا كنت مدرب المنتخب لن اختاره ضمن صفوف الفريق"
تابع : الفرص التي اتيحت لتريزيجيه في مباراة جنوب أفريقيا سهلة للغاية، لم يستطيع استغلالها.
أكمل طولان : اذا كنت مدرب المنتخب كنت سأختار الحراس الثلاثة، ولاعب فقط من المدافعين المختارين، ولاعب واحد فقط وسط مدافع، ومحمد صلاح وباقي اللاعبين لن اضمهم.
واتم كلماته : اللاعب المصري الان ثقافته ليست واسعه، يتأثر سريعا بالسلب والايجاب، الفكر والعقلية بعيد تماماً عن الإحترافية.
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