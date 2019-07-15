شكرا لقرائتكم مفيش مانع.. الزمالك يمنح "المظلوم" راحة من تدريبات اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفنى راحة للاعبه "المظلوم". ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة. Advertisements وغاب عبد الله جمعه لاعب الزمالك عن تدريبات الفريق التى أقيمت اليوم على أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بقلعة ميت عقبة. ويتنافس الأهلى متصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، مع الزمالك صاحب الترتيب الثانى للبطولة المحلية.

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