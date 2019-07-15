شكرا لقرائتكم حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لمنتخب مصر تجنباً لاثارة أي أزمات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق سموحة السكندرى لا يصلح لقيادة منتخب مصر.
وقال طولان فى تصريحات إذاعية : حسام حسن لا يصلح لقيادة المنتخب، تجنباً لاثارة أي أزمات دبلوماسية مع بعض الدول،اسم مصر كبير لا يقبل الأزمات".
تابع مدرب الزمالك الأسبق : حسن شحاته والجوهري أفضل المدربين على مر العصور، اما ميدو فمازال امامه بعض الوقت".
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