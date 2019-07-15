اعترافات طاهر طاهر بالصوت والصورة من ذاكرة "الخليج 365" .. من قلبه وروحه أهلاوى...

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جدة - عمرو شويل كشف طاهر طاهر نجم المقاولون العرب عن بدايته مع كرة القدم وقبوله فى قطاع الناشئين بذئاب الجبل.

أكد طاهر فى تصريحات سابقة لـ "ON SPORT"، أنه بدأ لعب كرة القدم فى نادى الجزيرة وبعدها انتقل لأحد الأكاديميات ثم حط الرحال فى اختبارات ناشئى 96 بالمقاولون العرب.

وروى طاهر طاهر كيفية ذهابه لاختبارات الناشئين بالمقاولون العرب قائلا :" ذهبت لاختبارات الناشئين بقميص الأهلى ووجه لى أحد المسئولين سؤالا مفاده أنت كنت عايز تروح الأهلى فقلت أيوة وبعدها تم قبولى فى الاختبارات".

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الجدير بالذكر أن خلاف مسئولى النادي الأهلي مع طاهر ، بخصوص الشرط الجزائي المنتظر وضعه فى عقده المنتظر أدى لتجميد الصفقة حتى الآن.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع لاعب المقاولون العرب خلال الفترة الماضية وصلت إلى مراحل متقدمة قبل تجميد الصفقة بسبب خلاف حول الشرط الجزائى.

وكشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن الخلاف حول قيمة الشرط الجزائي بين طاهر طاهر ومسئولي الأهلي تسبب في إيقاف المفاوضات خلال الأيام الماضية وتهديد إتمام الصفقة من الأساس.

وأصبحت صفقة طاهر طاهر مهددة بالفشل قبل انطلاق الموسم الجديد بسبب أزمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب مع الأهلي وكذلك مبالغة نادي المقاولون العرب في طلباته المادية للإستغناء عن اللاعب بخلاف عزم إدارة القلعة الحمراء التمّهل في إتمام الصفقة بعد النجاح في تمديد عقد إستعارة رمضان صبحي من نادى هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم أخر.