شكرا لقرائتكم حلمي طولان : "شخصيتي" لا تصلح لتدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حلمى طولان المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى إن شخصيته لا تصلح لقيادة فريق الزمالك فى الفترة الحالية.

أكد طولان فى تصريحات إذاعية :"تركيبتي متنفعش مع الزمالك دلوقتى و لا أصلح للعمل داخل النادى الأبيض في الوقت الحالي، تركيبة شخصيتي لن تنسجم".

أضاف مدرب الاتحاد السكندرى السابق :"حبي وعشقي للزمالك لا يرتبط بعملي داخله، ومن يعمل في بيته لا ينتظر شئ".

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أشاد طولان ، بفترة تواجده كمديرا فنيا لفريق الاتحاد السكندري قائلا "مصيلحي لم يؤخر عني أي شىء خلال تواجدي مع زعيم الثغر، ولم يبخل على الفريق بأي شىء

تابع : "ما يميز مصيلحي انه لا ينصاع وراء أراء السوشيال ميديا، والا كنت رحلت عن الفريق مبكرا وانا كسبت شخصية محترمة جدا، وصديق، ومازال تربطنا علاقة طيبة".

أكمل طولان :" خلال تواجدي مع الاتحاد السكندري وصل لي أكثر من عرض ولكن احترامي لتعاقدي مع النادي السكندري جعلني أرفض كل ما وصل لي وسعدت للغاية بفترة تواجدي على رأس القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندري".