شكرا لقرائتكم بندق يوجه رسالة لنجوم الزمالك قبل معركة الشاليهات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجد كابتن الزمالك السابق خالد الغندور بمقر النادى بقلعة ميت عقبة لحضور تدريب الفريق الكروي الأول بالنادى الذى أقيم اليوم بأرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
ويتنافس الأهلى متصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، مع الزمالك صاحب الترتيب الثانى للبطولة المحلية.
وطالب بندق الكرة المصرية من اللاعبين ضرورة التركيز فى المعارك الثلاثة التى سيخوضها الفريق فى رحلة حسم الدولى الممتاز مشددًا على أن المجموعة الحالية من اللاعبين بمقدورهم تحقيق الفوز وجمع النقاط التسعة ومن ثم رفع درع الدورى على حساب الغريم التقليدى النادى الأهلى..
ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.
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