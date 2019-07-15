الترجى التونسى بوابة لاعب الأهلي للرحيل المشرف...

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جدة - عمرو شويل فتح الأنجولى جيرالدو لاعب النادي الأهلي، خط مفاوضات مع مسئولي نادي الترجي التونسى، عن طريق وكيل أعماله، بعد اقترابه من الرحيل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وأصبح جيرالدو مهدد بالرحيل عن الأهلي فى الميركاتو الصيفى، لرغبة مسئولو القلعة الحمراء فى التعاقد مع أفريقى جديد بخلاف المالى أليو ديانج المنضم حديثا للفريق الأحمر، قادما من نادي مولودية الجزائر.

وطلب جيرالدو من وكيل أعماله، التواصل مع مسئولي الترجي التونسي، خاصة أن الأخير كان لديه رغبة فى التعاقد مع اللاعب قبل انتقاله لصفوف النادي الأهلي، قادما من فريقه القديم أول أغسطس الأنجولى، لكن نجح المارد الأحمر فى حسم الصفقة لصالحه بعد صراع مع بطل تونس.

ويرحب جيرالدو بالانتقال لصفوف الترجي التونسي، رافضا فكرة استمراره فى الدوري المصري، حال الرحيل عن النادي الأهلي، متمسكا بالانتقال لنادي آخر فى دوري جديد، بدولة مختلفة.