شكرا لقرائتكم الزمالك يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع نادى الزمالك درجة الاستعداد لمباريات الدورى المصرى الممتاز للدرجة القصوى قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة التى ستجمع الفريق ونظيره الجونة فى بداية مشوار المرحة الحاسمة للبطولة المحلية الأشهر.

ويتنافس الأهلى متصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، مع الزمالك صاحب الترتيب الثانى للبطولة المحلية.

وبدأ الزمالك مرانه اليوم بمحاضرة أكد خلالها خالد جلال المدير الفنى للفريق على ضرورة التمسك بأمل وقوة المنافسة على اللقب المحلى بدءًا من مباراة الجونة وحتى الوصول الى مواجهة القمة امام الأهلى يوم 28 يوليو الجارى.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.

وقال خالد جلال ان مباراة الجونة المقبلة ستكون مفتاح الفوز بالبطولة الموسم الحالى مطالبا اللاعبين بضرورة التركيز لتحقيق الحلم الذى يتمناه الجمهور من اللاعبين.