شكرا لقرائتكم 3 مواسم تمنع انتقال طاهر طاهر المجانى لصفوف الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل مسئولو المقاولون العرب الستار على أزمة طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الذى كان قد اقترب من التوقيع للأهلى خلال الميريكاتو الحالى وقاموا بتمديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة .

وقد نجح محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب في تمديد عقد المهاجم الدولى لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021-2022 .

Advertisements

ووقع اللاعب على العقود الجديدة بعد جلسة قصيرة مع المشرف على الكرة مع وعد من ادارة النادي بالموافقة على احترافه في أي توقيت بما يخدم مصلحته وموهبته والكرة المصرية.

كان عقد طاهر ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وكان يحق له التوقيع لأى نادي فى يناير المقبل والانتقال لصفوفه مجانا، وتلقى اكثر من عرض فى الفترة الأخيرة أبرزها من الأهلي ولكنه رحب بتمديد التعاقد على الفور.

وقد فطن مجلس إدارة المقاولون سريعا وقام بتحصين نفسه مع طاهر محمد بعد رحيل أحمد على هداف الفريق لبيراميدز بعدما قام بتسديد الشرط الجزائى البالغ 500 ألف جنيه فقط.