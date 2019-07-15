محمد عواد يمنع وجود دونجا فى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل أصبح محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، بمثابة عقبة كبرى أمام عودة محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الزمالك المعار لقلعة الدراويش لصفوف الفريق الأبيض فى الميركاتو الصيفى الجارى.
وطلب مسئولو الإسماعيلى من دونجا الاستمرار فى القلعة الصفراء بالموسم القادم، كما تمسك الزمالك باستعادته بعد تألقه فى الموسم الحالى، لكن رغبة مسئولو القلعة البيضاء فى التعاقد مع محمد عواد حارس الدراويش، أدت لوجود مرونة فى الاستغناء عن خدمات دونجا نظير ضم الحارس الشاب.
ويترقب نادي الزمالك، وضع الرتوش الأخيرة، لصفقة التعاقد مع محمد عواد، مع مسئولي الإسماعيلي، خلال الأيام القليلة القادمة، التى ستشهد كذلك حسم مصير دونجا بعد اقترابه من الاستمرار مع الفريق الأصفر بالموسم الجديد.
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