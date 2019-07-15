شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل تدريباته لملاقاة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الزمالك والاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

المران اشتمل على تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيفة والضغط العالى على حامل الكرة دون ارتكاب اخطاء، كما تطرق المران لخوض لاعبى الإسماعيلى بعض التدريبات البدنية تحت إشراف التونسى أكرم علياوى مخطط الأحمال الجديد.

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واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم ايقافها عدة مرات من أجل اصلاح الاخطاء ومنحهم التعليمات الفنية.

فى الوقت نفسه يخضع نادر رمضان مدافع الإسماعيلى لبرنامج تدريبى مكثف تحت إشراف التونسى أكرم علياوى مخطط الأحمال، وأنهى اللاعب القادم من الأوليمبى السكندرى برنامجه التأهيلى فى أعقاب اصابته مطلع هذا الموسم بقطع فى الرباط الصليبى.

وبعد انتهاء برنامجه التدريبى المنفرد يشارك رمضان بشكل طبيعى فى التدريبات.