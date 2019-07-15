شكرا لقرائتكم متى يرسل اتحاد جدة عرض شراء طارق حامد للزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر ملف انتقال طارق حامد لاعب وسط الزمالك، لصفوف اتحاد جدة السعودى، على الأوضاع داخل القلعة البيضاء، بعدما طلب النادي السعودي التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى، فى الميركاتو الصيفى، لتدعيم صفوفه.

وبعيدا عن التصريحات الصادرة من مسئولي الزمالك أو طارق حامد وكذلك الصحف العربية عن الصفقة، لا تزال المفاوضات حتى هذه اللحظة شفوية فقط، حيث لم يقوم النادي السعودي بإرسال عرضا رسميا للقلعة البيضاء لضم قائد وسط الملعب وإنما دارت مفاوضات شفهية بين الناديين واللاعب ووكيل أعماله.

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كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي اتحاد جدة ، تواصلت مع مسئولي الزمالك، شفويا لإنهاء صفقة طارق حامد، دون إرسال فاكسات رسمية، وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365"، أن إدارة النادي السعودي تنتظر الوصول لاتفاقات نهائية مع القلعة البيضاء، لإرسال فاكس رسمى بالصفقة فى مرحلة الحسم.

أضافت المصادر أن فور توصل الزمالك واتحاد جدة لاتفاق بخصوص إتمام صفقة طارق حامد، سيقوم النادي السعودي بإرسال عرضا رسميا، وحسم الصفقة سريعا فى ظل تمسك مسئولو اتحاد جدة بالتعاقد مع اللاعب فى الموسم الجديد.

ويتفاوض ناديى الزمالك واتحاد جدة فى الوقت الحالى على قيمة رحيل طارق حامد عن القلعة البيضاء، بعدما حدد النادي السعودي فى بداية المفاوضات مليوني دولار نظير ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، ويسعى الزمالك لزيادة المقابل المادى.