شكرا لقرائتكم حلمي طولان: محمد صبري كان بإمكانه تخطي محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن محمد صبري لاعب الأبيض الأسبق كان بأمكانه تخطي محمد صلاح نجم ليفربول. وقال طولان في تلفزيونية :محمد صبري من "فلتات" الكرة المصرية، كان بامكانه تخطي محمد صلاح كان هيكسر الدنيا لو كان ركز في الكورة اكتر من كدا".

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