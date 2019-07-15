خربين ينهي إجراءات التأشيرة ويلتحق بمعسكر الهلال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت إدارة الهلال أن المهاجم السوري عمر خربين سينضم إلى معسكر الفريق الإعدادي في النمسا يوم الأربعاء وذلك بعد انتهاء إجراءات الحصول على التأشيرة.
وتخلف خربين وزميله أحمد أشرف عن البعثة الزرقاء التي غادرت إلى معسكر النمسا بسبب إجراءات السفر، قبل أن يلحق الأخير بالبعثة ويشارك في المباريات الودية، بينما بقي المهاجم السوري يتدرب منفرداً في النادي.
ولعب خربين 47 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات منذ انتقاله إلى صفوفه مطلع عام 2017 قادماً من الظفرة الإماراتي، وأحرز معه 28 هدفاً، كما حقق بطولة الدوري مرتين وكأس الملك وبطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة مرة واحدة، قبل أن ينتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى بيراميدز المصري بنظام الإعارة.
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