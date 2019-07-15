حرس الحدود يضم عمرو صالح من وادي دجلة لمدة موسمين كرويين

مسئولين نادي حرس الحدود نجحوا في الحصول على خدمات اللاعب عمرو صالح، وهو ظهير أيسر فريق وادي دجلة، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتم توقيع العقود بصفة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وحرص الحدود على التعاقد مع هادي رياض لاعب فريق وادي دجلة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، لكي يتم دعم الفرق خلال بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

كما أن طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود قرر تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادي خلال أيام لكي يتم إعداد الفريق وليكونوا بجوار ال3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية وهي من ضمن الانتقالات الصيفية لدعم الفريق في الموسم المقبل.