بعثة الزمالك تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك غادرت منطقة أجروسي الجبلية بقبرص، وفي طريقها إلى مطار بافوس للاستعداد للعودة للقاهرة، بعد انتهاء معسكر الإعداد المغلق الذي أقام الفريق الأبيض في إطار الاستعداد لاستئناف الدوري، كما أن الزمالك قد خاص معسكره بقبرص وأدي خلاله 4 مباريات اختتمت أمس بلقاء آمونيا القبرصي الذي قد انتهي بالفوز بهدف نظيف قد أحرزه أيمن حفني.

كما أن المدير الفني للفريق الأبيض خالد جلال حرص على علاج كافة الأخطاء على مستوى الدفاع والهجوم خلال ذلك المعسكر والعمل على زيادة الانسجام بين اللاعبين من خلال مشاركاتهم في الوديات بعدما خاض الفريق 4 مباريات ودية في المعسكر استعداداً لخوض المباريات في الدوري الممتاز.