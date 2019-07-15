تعليمات موقع تذكرتي tazkarti حجز تذاكر امم أفريقيا 2019|شاهد مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة...

تابع طريقة حجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 ، خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019، يهتم الكثير من جماهير كرة القدم في أنحاء العالم العربي بالبحث عن موقع تذكرني لأنه يكون من إحدى المواقع الرسمية التي يتم حجز تذاكر أمم إفريقيا من خلاله حيث يوجد بعض الطرق أو الخطوات التي تساعد الجميع في البحث عن موقع تذكرني يجب عليك إتباعها حتى تتمكن من الحصول على التذاكر بشكل سريع حيث يوجد الملايين من المشجعين الذين يرغبون في حضور أمم إفريقيا، والتي سوف يتم إقامتها في جمهورية مصر العربية، والتي تم تحديدها على أن تكون بتاريخ 21 يونيو وحتى موعد 19 يوليو القادم، ويمكن لجميع محبي كرة القدم معرفة كل التذاكر الموجودة في أمم إفريقيا 2019 والتي وصلت الان للدور 8 من خلال المقالة.

مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تنطلق الأربعاء 17 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019..

موعد مباراة تحديد المركز الثالث مشاهدة المباراة الأربعاء 17 يوليو تونس × نيجيريا – التاسعة مساء

الان تعرف على:

حيث تتضمن عرض جميع مباريات أمم أفريقيا في ست ملاعب في مصر، والتي تم تحديدها على أن تكون في ملعب الدفاع الجوي، وملعب السلام، والسويس، وأيضا ملعب القاهرة الدولي، والإسكندرية، والإسماعيلية حيث يمكن لجميع المشجعين اختيار المباراة التي يرغب في حضورها، ومعرفة أيضا الملعب الذي سوف تقام في المباراة، ويوجد أيضا رقم للاستفسار من خلاله أو تقديم شكوى وهو 15355.

فيديو خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019

حجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

يمكن لجميع المتقدمين حجز تذكره حضور أمم إفريقيا من خلال موقع تذكرني عن طريق تنفيذ الخطوات التالية، ولكن يجب تنفيذها بشكل مرتب حتى يتمكن من الحصول على التذكرة بنجاح.

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يجب الدخول إلى موقع تذكرني ثم يتم اختيار كلمة fan id.

بعد ذلك يتم تحديد الجنسية سواء كانت مصريه أو غير ذلك سيتم وضع جميع البيانات المحددة منها اسم الدولة، واللغة، وأيضا إضافة البريد الالكتروني أو رقم الهاتف.

بعد ذلك يقوم موقع ذكرني يقوم بإرسال رسالة تحتوي على كود رقم الهاتف الخاصة بالمشجع، والذي عن طريقة يتم استكمال كافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية وهي الاسم كاملا بداية من الاسم الأول حتى الأخير، ويتم إضافة اسم الأم كاملا.

يتم إضافة فصيلة الدم، ونوع الجنس، وبعد ذلك يتم وضع الرقم القومي، و يتم إضافة الصورة الشخصية.

في الخطوة الأخيرة يتم عرض جدول مباريات أمم إفريقيا، والملاعب التي تقام فيها المباراة حتى يتمكن المشجع من تحت تحديد المباراة التي يرغب في مشاهدتها، ومعرفة أيضا الملعب التي تقام في هذه المباراة حيث يكون من ضمن الست الملاعب التي تم تحديدها لإقامة مباريات أمم إفريقيا فيها.

أماكن شراء التذاكر الخاصة بمباريات الأمم أفريقيا 2019

يتم شراء التذاكر من فرع أورانج للدرجة الأولى، ويوجد أيضا بعض أماكن الشراء تكون الدرجة الثانية، والثالثة.

تكون في مراكز الشباب في الحي السادس في مدينة 6 أكتوبر، وأيضا في نادي الشمس.

في المركز الاولمبي الموجود في المعادى، ويوجد أيضا في مركز شباب الشيخ زايد الموجود في الإسماعيلية.

يوجد أيضا في نادي أصحاب الجياد الموجود في سموحه، ومركز شباب الجزيرة.

وقد قامت الهيئة المنظمة لبيع تذاكر أمم إفريقيا 2019 بالانتباه لكافة المواطنين من عدم الانخداع في شراء التذاكر من سوق السوداء لأنه سوف يتم رفضها تماما، ويمنع هذا الشخص من حضور المباراة بالإضافة إلى أنه سوف يتم مطابقة جميع التذاكر، وبطاقات كل المشجعين التي تم التسجيل بها من خلال موقع تذكرني.

والتي أكدت أنه لم يتم بيع تذاكر لأمم أفريقيا 2019 إلا عن طريق موقع تذكرني التي تم الإعلان عنه منذ بضعة أيام، ويجب على كافة المشجعين الذين يرغبون في حضور مباريات أمم إفريقيا 2019 التسجيل بشكل مباشر على موقع تذكرني للحصول على التذكرة بنجاح، وحضور المباريات التي يريدها.

رابط الدخول إلى موقع تذكرني لحجز تذاكر أمم إفريقيا 2019 اضغط هنا

بالصور احجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 عبر موقع تذكرتي