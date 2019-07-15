موعد مشاهدة “مباراة الجزائر والسنغال” القادمة في نهائي أمم افريقيا | تشكيل منتخب الجزائر...

مباراة الجزائر والسنغال القادمة فى نهائي امم افريقيا اعرف الان ومواعيد مباريات منتخب الجزائر في مباريات نهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019 منتخب الجزائر واحد من أهم المنتخبات التي تشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019 الموسم الذي سيقام في مصر وعلى أرض الملاعب المصرية، وسوف نقدم لكم ميعاد مباراة منتخب الجزائر في كأس نهائي الأمم الإفريقية 2019، حيث استطاع منتخب الجزائر أن يحجز مقعده في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.

موعد مباراة الجزائر والسنغال نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019:-

الجزائر– : – السنغال: يوم الجمعة 19 يوليو على أرض (استاد القاهرة) الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الجزائر ضد السنغال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الجزائر:- السنغال استاد أ ستاد القاهرة الجمعة 14 يوليو 2019،

، 21:00 مصر، 22:00 السعودية Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

صعود منتخب الجزائري للنهائي كأس أمم أفريقيا:

فقد نجح منتخب محاربى الصحراء فى التأهل للدور النهائي للمنافسة على لقب البطولة، بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه على منتخب نيجيريا فى دور النصف النهائي بهدفين لهدف لمنتخب نيجيريا، بذلك استطاع المنتخب الجزائري التأهل والصعود.

قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مباشر على نايل سات هوت بيرد بدون تشفير

موعد مباراة نهائي امم افريقيا الجزائر ضد السنغال والقنوات الناقلة

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التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام السنغال

المركز قائمة منتخب الجزائر حراسة المرمى رايس مبولحي، عز الدين دوخة، أليكساندر أوكي درجة الدفاع عيسى ماندي، رفيق حليش، رامي بن سبعيني، مهدي زفان، يوسف عطال، مهدي تاهرات، محمد فارس، جمال بن العمري الوسط سفيان فيغولي، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بداوي، هاريس بلقبلة الهجوم إسلام سليماني، ياسين براهيمي، رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، آدم وناس

الجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019 مشارك بها مجموعة من المنتخبات الأفريقية القوية، التي استطاعت أن تتخطى جميع المباريات التي أدتها في التصفيات، ووصلت إلى هنا، أي إلى مصر للعب في التصفيات النهائية للمنافسة على اللقب، والفرق التي ستشارك في البطولة هي:

المجموعة الأولى (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي). المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي). المجموعة الثالثة (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا). المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

تعرف على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

اللاعب المركز مصطفى زغبة فريق وفاق سطيف حارس مرمى عز الدين دوخة فريق الرائد حارس مرمى أليكساندر أوكيدجا فريق ميتز حارس مرمى عيسى ماندي فريق ريال بتيس مدافع مهدي زفان فريق رين مدافع مهدي تاهرات فريق لانس مدافع رامي بن سبعيني فريق رين مدافع رفيق حليش فريق موريرنسي مدافع جمال الدين بن العمري فريق الشباب مدافع يوسف عطال فريق نيس مدافع محمد فارس فريق سبال مدافع عدلان قديورة فريق نوتينجهام فورست وسط هشام بودادي فريق بارادو وسط إسماعيل بن ناصر إيمبولي وسط مهدي عبيد فريق ديجون وسط سفيان فيجولي فريق جالاطة سراي وسط أندي ديلور فريق مونبيليه مهاجم ياسين براهيمي فريق بورتو مهاجم آدم أوناس فريق نابولي مهاجم رياض محرز فريق مانشستر سيتي مهاجم إسلام سليماني فريق ليستر سيتي مهاجم بغداد بونجاح فريق السد القطري مهاجم يوسف بلايلي فريق الترجي مهاجم

كل الحظ والتوفيق للمنتخب الجزائري المنتخب العربي المشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019.