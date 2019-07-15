اقالة أناستاسياديس من تدريب المنتخب اليوناني

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قرر الاتحاد اليوناني لكرة القدم اقالة أنغيلوس أناستاسياديس من تدريب المنتخب الوطني بعد ثمانية أشهر فقط على استلامه المهمة، وذلك بحسب ما كشفت الإثنين الوكالة الوطنية للأخبار "أثينا".

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الاتحاد بشأن اقالة المدرب البالغ 66 عاما بانتظار التوصل الى اتفاق بشأن التعويض الذي سيحصل عليه أناستاسياديس مقابل ما تبقى من عقد العام الواحد الذي مضاه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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ولم يحقق المنتخب اليوناني سوى فوزين من أصل 7 مباريات خاضها بقيادة هذا المدرب الذي أشرف سابقا على منتخب قبرص بين 2004 و2011 وعدة فرق مثل باناثينايكوس، باوك ثيسالونيكي وأيراكليس ثيسالونيكي.

وتقبع اليونان حاليا في المركز الرابع ضمن مجموعتها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 برصيد 4 نقاط، مقابل 12 لإيطاليا المتصدرة التي تغلبت على أبطال أوروبا 2004 بثلاثية نظيفة حين واجهتهم الشهر الماضي على الملعب الأولمبي في أثينا، حيث خسروا أيضا بعدها بأيام معدودة أمام أرمينيا 2-3.

وتخوض اليونان مباراتها المقبلة خارج ملعبها ضد فنلندا في الخامس من أيلول/سبتمبر ضمن الجولة الخامسة.