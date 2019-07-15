المرحلة العاشرة لفان آيرت وألافيليب يبتعد في الصدارة

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حقق البلجيكي فوت فان آيرت فوزه الثاني في النسخة الـ106 من طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية، بانهائه المرحلة العاشرة التي امتدت لمسافة 217.5 كلم بين سانت-فلور وألبي، في المركز الأول الإثنين.

وتقدم فان آيرت، ابن الـ24 عاما الذي فاز بالمرحلة الثانية من النسخة الحالية مع فريقه جمبو-فيسما في مرحلة الفرق ضد الساعة، بفارق السرعة النهائية على كل من الإيطالي إيليا فيفياني والأستراليين كاليب إيوان ومايكل ماثيوز وبطل العالم السابق السلوفاكي بيتر ساغان.

وأنهى الدراجون الـ28 الأوائل مرحلة الإثنين التي تسبق أول يوم راحة، بنفس التوقيت ومن بينهم متصدر الترتيب العام وصاحب القميص الأصفر الفرنسي جان ألافيليب الذي حل في المركز الحادي عشر وابتعد في الصدارة بفارق دقيقة و12 ثانية بعد أن كان الفارق الأحد 23 ثانية.

وتغيرت هوية الملاحق الأول لألافيليب، إذ أصبح البريطاني جيراينت توماس حامل اللقب الذي حل مباشرة خلف الدراج الفرنسي في مرحلة الإثنين، مستفيدا من اكتفاء الإيطالي جوليو تشيكوني بالمركز الـ57 بفارق دقيقة و9 ثوان عن المتصدر ما تسبب بتراجعه الى المركز العاشر.

ولم تكن حال الفرنسي ثيبو بينو أو النيوزيلندي جورج بينيت أفضل من تشيكوني، إذ تنازلا عن المركزين الثالث والرابع لصالح الكولومبي ايغان برنال والهولندي ستيفن كرويسفيك، وأصبحا خارج ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العاشرة:

1. البلجيكي فوت فان آيرت 4:49.39 ساعات

2. الإيطالي إيليا فيفياني التوقيت ذاته

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3. الأسترالي كاليب إيوان التوقيت ذاته

4. الأسترالي ميكايل ماثيوز التوقيت ذاته

5. السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

- الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 43:27.15 ساعة

2. البريطاني جيراينت توماس بفارق 1.12 دقيقة

3. الكولومبي إيغان برنال بفارق 1.16 د

4. الهولندي ستيفن كرويسفيك بفارق 1.27 د

5. الألماني إيمانويل بوخمان بفارق 1.45 د