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الزمالك يطلب من اتحاد السلة حفظ حق رعايته فى لاعب الأهلى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم باتحاد السلة حفظ حقوقهم فى رعاية أحمد إسماعيل لاعب الفريق، والذى انتقل للأهلى خلال الساعات الماضية.

 

وتلقى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة خطابًا اليوم من نادى الزمالك يطلب فيه حفظ حق رعايته فى اللاعب أحمد إسماعيل، بعد إعلان النادى الأهلى التوقيع معه مؤخرًا دون تسجيله حتى الآن.

 

وأكد نادى الزمالك فى خطابه أنه سبق وأرسل خطابًا فى عام 2016 يحفظ فيه حق رعايته فى اللاعب الذى غادر النادى للعب فى دورى الجامعات الأمريكية.

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ومن جانبه قرر مجلس إدارة الاتحاد رفع الأمر للجنة شئون اللاعبين برئاسة حسين البشبيشى لبحث الموقف القانوني.

 

يذكر أن أحمد أسماعيل لاعب ناشئين الزمالك لعب فى صفوف الفريق 5 سنوات ثم سافر إلى دورى الجامعات الأمريكية وعاد إلى مصر ووقع على عقود الانضمام للاهلى.

 

وكان مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، أكد أن اللائحة تنص على أن اللاعب الذى يلعب فى فريق لمدة 4 سنوات فى قطاع الناشئين، ويترك الفريق للسفر للدراسة فى دورى الجامعات، يعود إلى ناديه الأصلى.

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