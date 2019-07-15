شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب ضم طارق طه من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الزمالك الحصول على خدمات طارق طه ظهير أيسر فريق الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، خاصة فى ظل اقتراب بهاء مجدى من الرحيل.

وكان بهاء مجدى ظهير أيسر الزمالك، تلقى عرضاً من نادى بيراميدز، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لضمه إلى صفوف الأخير فى الموسم الجديد.

وجاءت مفاوضات بيراميدز مع بهاء مجدى لضمه من الزمالك بناءً على رؤية الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق الذى طلب من مسئولى بيراميدز ضرورة إنهاء صفقة ضم بهاء مجدى خلال الفترة الجارية، بعدما طلب من قبل الحصول على خدمات إبراهيم حسن أيضا من الزمالك، ولعب الثنائى من قبل تحت قيادته عندما كان مديرا فنيا للإسماعيلى.

وجاء ترشيح طارق طه لدعم الجبهة اليسرى للزمالك فى الموسم الجديد بعدما كان أيضا مرشحا فى وقت سابق للانضمام إلى صفوف الأبيض، عندما كان ضمن صفوف سموحة قبل انتقاله إلى الدراويش.