شكرا لقرائتكم خبر عن "نزلة معوية" تبعد ميدو جابر عن تدريبات المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة لنزلة معوية أدت لاستئذانه من تدريب اليوم والذهاب لإحدى المستشفيات القريبة من ملعب التدريب، وقام الأطباء بعلاج المحاليل اللازمة للعلاج.

وكان ميدو جابر قد انتقل من الأهلى لمصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعقد بيع نهائى للمشاركة بشكل أساسى بعد ابتعاده عن المشاركة أساسيا مع القلعة الحمراء.

وأكد مصدر مسئول بالمقاصة أن ميدو جابر شعر بتعب شديد فى المعدة الأمر الذى دفعه للحضور اليوم إلى تدريبات الفريق الفيومى واستذان الجهاز الفنى الذى وافق على الفور على مغادرة اللاعب للمران للاطمئنان على نفسه.