شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حلمى طولان، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، أن حسام حسن المدير الفنى الحالى لسموحة لا يصلح لقيادة منتخب مصر بعد رحيل المكسيكى خافير أجيرى عن قيادة الفراعنة، عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.

وقال طولان فى تصريحات إذاعية: "حسام حسن لا يصلح لقيادة المنتخب"، مؤكدا أن حسن شحاتة والجوهرى أفضل المدربين على مر العصور الذين نجحوا فى قيادة سفينة المنتخب خلال الفترة الماضية، أما ميدو فما زال أمامه بعض الوقت لاكتساب الخبرات حتى يكون مؤهلا لقيادة المنتخب .

ويرى حلمى طولان أن تعيين اللاعبين المعتزلين كمدربين للأندية أزمة كبيرة تهدد الكرة المصرية، متسائلا: ما هى كفاءة وخبرات اللاعب المعتزل ليكون مدربا، فور اعتزاله كرة القدم، وأردف: أعذر الناشئ، فهو لا يتأسس بشكل أكاديمى، فاللاعب المعتزل الذى تعين مدربا له ليس لديه أى خبرات أو دراسات لينقلها لهم.