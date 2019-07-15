شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على أوكام الإسبانى بسباعية.. وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على فريق أوكام الإسبانى بسبعة أهداف دون مقابل، فى ثالث المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجى المقام حاليا فى إسبانيا.

وسجل أهداف الأهلى كل من جونيور أجايى (هدفين)، وحمدى فتحى (هدف)، ورمضان صبحى (هدفين)، ووليد أزارو (هدفين)، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتى.

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب والزمالك فى ختام مسابقة الدورى.