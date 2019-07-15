شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب العديد من الملفات الخاصة بالنشاط الرياضى فى الاجتماع الذى جرى مساء اليوم الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة، حيث جاءت قرارات المجلس على النحو التالى:

وافق المجلس على التعاقد مع ثنائى محترف "لاعب ولاعبة" لتدعيم فريق تنس الطاولة رجال وسيدات بالنادى قبل المشاركة فى بطولة إفريقيا التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 30 يوليو إلى 4 أغسطس المقبل.

وافق المجلس على سفر طارق جمعة، المدير الفنى للغطس بالنادى إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فى بطولة العالم كمدير فنى للمنتخب الوطني.

وافق المجلس على احتراف ثنائى تنس الطاولة خالد عسر فى الدنمارك وكريم ياسر فى ألمانيا.

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الموافقة على اعتزال آية عادل لاعبة ألعاب القوى.

الموافقة على اعتزال غادة حسام لاعبة كرة اليد.

توفير برنامج إحصائى لجهاز كرة السلة سيدات.

كما صدق المجلس على إقامة بطولة الأهلى المفتوحة للتنس بفرع النادى بمدينة نصر خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.