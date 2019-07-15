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مدرب حراس الإنتاج الأسبق يحتفل بخطوبة ابنته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ياسر مصطفى، مدرب حراس مرمى الأهلى والإنتاج الأسبق، بخطوبة ابنته "ياسمين" على مصطفى محمد فى حضور بعض مدربى الدورى الممتاز، يتقدمهم أسامه عرابى مدرب نادى الأهلي السابق وعمرو الأشقر عضو البرلمان.

كما حضر عدد من لاعبى الدورى الممتاز وبعض لاعبى ومدربى أسوان والمقاولون العرب، وسط الأهل والعائلة.

 

أسامة عرابى مع العروسين
أسامة عرابى مع العروسين

 

أسامة عرابى يتوسط العروسين
أسامة عرابى يتوسط العروسين

 

العروس ووالدها
العروس ووالدها

 

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العروسين فى صورة تذكارية
العروسين فى صورة تذكارية

 

العروسين مع ياسر مصطفي
العروسين مع ياسر مصطفي

 

العروسين
العروسين

 

وصول العروسين
وصول العروسين

 

ياسر مصطفي مع العروسين
ياسر مصطفي مع العروسين

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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