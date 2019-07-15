شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. متى يرسل اتحاد جدة عرض شراء طارق حامد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر ملف انتقال طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، لصفوف اتحاد جدة السعودى، على الأوضاع داخل القلعة البيضاء، بعدما طلب النادي السعودي التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى، فى الميركاتو الصيفى، لتدعيم صفوفه.

وبعيدا عن التصريحات الصادرة من مسئولي الزمالك أو طارق حامد وكذلك الصحف العربية عن الصفقة، لا تزال المفاوضات حتى هذه اللحظة شفوية فقط، حيث لم يقوم النادي السعودي بإرسال عرضا رسميا للقلعة البيضاء لضم قائد وسط الملعب وإنما دارت مفاوضات شفهية بين الناديين واللاعب ووكيل أعماله.

لمعرفة موعد إرسال اتحاد جدة عرضا رسميا لضم طارق حامد من الزمالك، اضغط هنا..