شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فرمان الإسماعيلى يهدد بقاء أيمن حفنى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو نادى الإسماعيلى شرطًا للموافقة على بيع محمد عواد حارس مرمى الدراويش لنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فى ظل تمسك الأبيض بضم الحارس، بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى بأمم أفريقيا 2019.

واشترط الإسماعيلى الحصول على خدمات ثنائى الزمالك أيمن حفنى وحازم إمام، بالإضافة إلى مقابل مادى ضخم، من أجل الموافقة على بيع محمد عواد للقلعة البيضاء.

وكان محمد عواد انقطع عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك، وعاد محمد عواد للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم الماضى، وشارك عواد مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالها 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 مباريات.

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