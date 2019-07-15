شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الجيل الحالى للمنتخب ضعيف.. ومشفق على المدرب القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حلمى طولان، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، بالأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق لمنتخب الفراعنة، قائلاً: "تحية خاصة لكوبر، استطاع بهذه المجموعة الضعيفة من اللاعبين الوصول لكأس العالم ونهائى بطولة الأمم الأفريقية 2017، فأنا من أشد المعجبين بكوبر".

وقال طولان فى تصريحات إذاعية: "مشفق على أى مدرب سيتولى قيادة المنتخب فى الفترة الحالية، فالجيل الحالى ضعيف وإمكانيات اللاعبين والأجواء المحيطة لن تساعد المدرب القادم".

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وقال المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى: "تريزيجيه لديه مشكلة كبيرة فى ضياع الأهداف، إذا كنت مدرب المنتخب لن أختاره ضمن صفوف الفريق"، مضيفًا: "الفرص التى أتيحت له فى مباراة جنوب أفريقيا سهلة للغاية، لم يستطع استغلالها".

ورشح حلمى طولان مصطفى مراد فهمى، لرئاسة اتحاد الكرة الفترة المقبلة، مؤكدًا إنه يمتلك خبرات هائلة، كما أنه يستطيع تصدير كوادر لنا على مستوى عال.

وأردف المدير الفنى الأسبق للزمالك: "قابلت مصطفى مراد فهمى مرتين فقط، ولكن سمعته طيبة ولديه خبرات كبيرة على المستوى الأفريقى والدولى، فهو كادر لا بد من الاستعانة به".