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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 / 7 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاثنين 15 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها عمومية الجبلاية تجتمع بثروت سويلم 22 يوليو لمناقشة "المرحلة الانتقالية".

عمومية الجبلاية تجتمع بثروت سويلم 22 يوليو لمناقشة "المرحلة الانتقالية"

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مصدر بالجبلاية: لا يشترط إرسال محضر العمومية الطارئة للفيفا لإلغاء بند الـ8 سنوات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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