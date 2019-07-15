حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها عمومية الجبلاية تجتمع بثروت سويلم 22 يوليو لمناقشة "المرحلة الانتقالية". عمومية الجبلاية تجتمع بثروت سويلم 22 يوليو لمناقشة "المرحلة الانتقالية" مصدر بالجبلاية: لا يشترط إرسال محضر العمومية الطارئة للفيفا لإلغاء بند الـ8 سنوات قطر عائق أمام انتقال يوسف البلايلى للأهلى فى الصيف سوبر كورة يكشف مصير سيد عبد الحفيظ فى جهاز الأهلى القادم مران قوى للغائبين عن ودية اوكام الإسبانى Advertisements طاهر محمد طاهر يمدد تعاقده مع المقاولون العرب المقاصة يطلب 40 مليون جنيه مقابل بيع أنطوى للزمالك.. ويرفض التبادل رغم عودة الدوليين.. خالد جلال يتمسك باستمرار الثلاثى الناشئ فى تدريبات الزمالك حازم إمام يلمح بالرحيل عن الزمالك برسالة شكر بعد 24 سنة

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