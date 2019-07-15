شكرا لقرائتكم خبر عن حسين أبو السعود ينفى ترشحه فى الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المهندس حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة نادي الصيد، الأنباء التي ترددت عن اقترابه من خوض الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة في الوقت الحالي.

وقال أبو السعود، إنه لا توجد نية على الإطلاق في خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد العضوية، مؤكدا أنه مستمر فى أداء مهامه كعضو مجلس إدارة بنادي الصيد وأوضح قائلا: "افتخر بوجودي في مجلس إدارة نادي الصيد لاستكمال البرنامج الانتخابي واحتراما لأعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه الثقة وانتخبوه عضوا بالمجلس."

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وأضاف: "أنا ملتزم تماما بالاستمرار بمجلس الصيد ولا توجد نية على الإطلاق الاتجاه لاتحاد الكرة، وأتشرف باستكمال برنامجي الانتخابي ومواصلة ما تحقق بعد المساهمة في إبرام أكبر عقدي رعاية في تاريخ النادي مع أحد أكبر شركات المياه الغازية وآخر مع شركة اتصالات وطنية."

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الصيد أنه تم تكليفه بتجهيز برنامج احتفالية الصيد باليوبيل الماسي في أكتوب المقبل وبدأ بالفعل في التجهيز للاحتفالية الكبري.

يذكر أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تقدموا باستقالتهم عقب إقصاء المنتخب الوطني من كأس أمم أفريقيا ويديره حاليا ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية، حيث يقوم بتسيير المهام العاجلة لحين الدعوة لأقرب جمعية عمومية خلال 3 أشهر واتخاذ القرار النهائي بشأن عقد انتخابات تكميلية وتحديد موعدها أو تعيين محلس مؤقت لحين الانتخابات المقرر لها 2020.